Зеленський провідав поранених воїнів і вручив нагороди

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України відвідав військовий госпіталь.

Джерело: сайт президента

Усі фото з сайту президента

Деталі: Зеленський побував у реанімаційному та травматологічному відділеннях. Медики розповіли йому про характер травм, яких зазнали бійці, перебіг лікування та одужання.

Реклама:

Президент поспілкувався з пораненими воїнами, подякував їм та вручив державні нагороди за мужність і самовідданість, виявлені в захисті держави.

Він також зустрівся з медичним персоналом військового шпиталю та вручив державні нагороди за самовідданість і професіоналізм, надання медичної допомоги й збереження життя людей в умовах воєнного стану.

"Ви також є захисниками України, оскільки зберігаєте життя наших воїнів. Усі бійці кажуть, що наші лікарі – найвищого класу", – зазначив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Пресслужба президента повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому госпіталі створено дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування. З кінця лютого медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям, з них понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів.

Госпіталь постійно допомагає українським військовим, визволеним з полону. Також тут налагоджена дієва система психологічної реабілітації.