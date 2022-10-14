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Зеленський провідав поранених воїнів і вручив нагороди

Катерина ТищенкоП'ятниця, 14 жовтня 2022, 17:19
Зеленський у госпіталі 14 жовтня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України відвідав військовий госпіталь.

Джерело: сайт президента

 
Усі фото з сайту президента

Деталі: Зеленський побував у реанімаційному та травматологічному відділеннях. Медики розповіли йому про характер травм, яких зазнали бійці, перебіг лікування та одужання.

Президент поспілкувався з пораненими воїнами, подякував їм та вручив державні нагороди за мужність і самовідданість, виявлені в захисті держави.

Він також зустрівся з медичним персоналом військового шпиталю та вручив державні нагороди за самовідданість і професіоналізм, надання медичної допомоги й збереження життя людей в умовах воєнного стану.

 

"Ви також є захисниками України, оскільки зберігаєте життя наших воїнів. Усі бійці кажуть, що наші лікарі – найвищого класу", – зазначив Зеленський.

 

Пресслужба президента повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому госпіталі створено дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування. З кінця лютого медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям, з них понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів.

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Госпіталь постійно допомагає українським військовим, визволеним з полону. Також тут налагоджена дієва система психологічної реабілітації.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнамедицина
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