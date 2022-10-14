Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провідав поранених воїнів і вручив нагороди

Катерина ТищенкоП'ятниця, 14 жовтня 2022, 17:19
Зеленський провідав поранених воїнів і вручив нагороди
Зеленський у госпіталі 14 жовтня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України відвідав військовий госпіталь.

Джерело: сайт президента

 
Усі фото з сайту президента

Деталі: Зеленський побував у реанімаційному та травматологічному відділеннях. Медики розповіли йому про характер травм, яких зазнали бійці, перебіг лікування та одужання.

Реклама:

Президент поспілкувався з пораненими воїнами, подякував їм та вручив державні нагороди за мужність і самовідданість, виявлені в захисті держави.

Він також зустрівся з медичним персоналом військового шпиталю та вручив державні нагороди за самовідданість і професіоналізм, надання медичної допомоги й збереження життя людей в умовах воєнного стану.

 

"Ви також є захисниками України, оскільки зберігаєте життя наших воїнів. Усі бійці кажуть, що наші лікарі – найвищого класу", – зазначив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ
 

Пресслужба президента повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому госпіталі створено дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування. З кінця лютого медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям, з них понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів.

 
 

Госпіталь постійно допомагає українським військовим, визволеним з полону. Також тут налагоджена дієва система психологічної реабілітації.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнамедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: