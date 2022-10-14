Зеленский проведал раненых воинов и вручил награды

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины посетил военный госпиталь.

Источник: сайт президента

Все фото с сайта президента

Детали: Зеленский побывал в реанимационном и травматологическом отделениях. Медики рассказали ему о характере травм, которые получили бойцы, ходе лечения и выздоровления.

Президент пообщался с ранеными воинами, поблагодарил их и вручил государственные награды за мужество и самоотверженность, проявленные в защите государства.

Он также встретился с медицинским персоналом военного госпиталя и вручил государственные награды за самоотверженность и профессионализм, оказание медицинской помощи и сохранение жизни людей в условиях военного положения.

"Вы также являетесь защитниками Украины, поскольку сохраняете жизни наших воинов. Все бойцы говорят, что наши врачи - высочайшего класса", - отметил Зеленский.

Пресс-служба президента сообщает, что с начала полномасштабного вторжения РФ в этом госпитале создана действенная система эвакуации раненых на соответствующее лечение. С конца февраля медучреждение оказывает высокоспециализированную помощь раненым, травмированным и больным военнослужащим, из них более 60% восстановились и вернулись в боевые подразделения.

ВИДЕО ДНЯ

Госпиталь постоянно помогает украинским военным, освобожденным из плена. Также здесь налажена действенная система психологической реабилитации.