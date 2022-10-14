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ЄС у понеділок планує схвалити місію з тренування українських військових

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 17:21

Міністри закордонних справ членів Європейського Союзу на засіданні в понеділок мають намір схвалити рішення про створення тренувальної військової місії для України та виділити додаткові 500 мільйонів євро для озброєння української армії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в п’ятницю журналістам повідомив високопосадовець ЄС.

"Ми сподіваємося, що міністри погодяться щодо допоміжної військової місії ЄС, яку ми маємо намір створити, реагуючи на формальний запит від українців, який було скеровано високому представнику про проведення спеціалізованого колективного навчання (у кількості) до рівня бригади", – повідомив він.

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Очікується, що місія ЄС зможе почати роботу із середини листопада та охопить майже 15 тисяч військових з України – з них 12 тисяч пройдуть загальну підготовку, а близько 2800 – спеціальне навчання.

"Це дуже добре скоординований підхід, що базується на потребах українців. І ми разом із нами державами-членами забезпечимо таке навчання, яке проводитимуть на території ЄС, що є винятком для звичайних тренувальних місій ЄС", – додав співрозмовник журналістів.

Крім того, глави МЗС країн Євросоюзу на засіданні в Люксембургу в понеділок мають схвалити шостий пакет підтримки в межах Європейського інструменту сприяння миру (EPF) в розмірі 500 мільйонів євро.

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Таким чином, загальний обсяг фінансування EPF для покриття потреб України становитиме 3,1 мільярда євро.

Минулого тижня прем’єр головуючої у Раді ЄС Чехії Петр Фіала оголосив, що країни Євросоюзу досягли консенсусу щодо створення спільної тренувальної місії для підготовки українських військових.

За даними ЗМІ, ЄС хоче значно збільшити бюджет Європейського інструменту сприяння миру. Наразі ведеться обговорення про 10-12 мільярдів євро на перспективу до 2027 року, але конкретних рішень у ЄС не ухвалили.

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Теми: ЄСУкраїнаарміявійна
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