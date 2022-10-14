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ЕС в понедельник планирует одобрить миссию по тренировке украинских военных

"Европейская правда"Пятница, 14 октября 2022, 17:21

Министры иностранных дел членов Европейского Союза на заседании в понедельник намерены одобрить решение о создании тренировочной военной миссии для Украины и выделить дополнительные 500 миллионов евро для вооружения украинской армии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в пятницу журналистам сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

"Мы надеемся, что министры согласятся относительно вспомогательной военной миссии ЕС, которую мы намерены создать, реагируя на формальный запрос от украинцев, который был направлен высокому представителю о проведении специализированного коллективного обучения (в количестве) до уровня бригады", - сообщил он.

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Ожидается, что миссия ЕС сможет начать работу с середины ноября и охватит почти 15 тысяч военных из Украины - из них 12 тысяч пройдут общую подготовку, а около 2800 - специальное обучение.

"Это очень хорошо скоординированный подход, основанный на потребностях украинцев. И мы вместе с нами государствами-членами обеспечим такое обучение, которое будут проводить на территории ЕС, что является исключением для обычных тренировочных миссий ЕС", - добавил собеседник журналистов.

Кроме того, главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге в понедельник должны одобрить шестой пакет поддержки в рамках Европейского инструмента содействия миру (EPF) в размере 500 млн евро.

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Таким образом, общий объем финансирования EPF для покрытия потребностей Украины составит 3,1 млрд евро.

На прошлой неделе премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Петр Фиала объявил, что страны Евросоюза достигли консенсуса по созданию совместной тренировочной миссии для подготовки украинских военных.

По данным СМИ, ЕС хочет значительно увеличить бюджет Европейского инструмента содействия миру. Сейчас ведется обсуждение о 10-12 млрд евро на перспективу до 2027 года, но конкретных решений в ЕС не приняли.

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Темы: ЕСУкраинаармиявойна
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