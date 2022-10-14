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Росіяни не випускають людей до Запоріжжя, з'явився маршрут через РФ – Федоров

Олена РощінаП'ятниця, 14 жовтня 2022, 17:26
Василівка й Новоазовськ на мапі, Google Maps

Російські загарбники майже не випускають людей на блокпосту у Василівці, що за 58 км від Запоріжжя, тож люди намагаються виїхати з тимчасово окупованих територій іншим шляхом – через Новоазовськ, що поблизу кордону з Росією. 

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров на брифінгу в медіацентрі Україна - Укрінформ

Пряма мова: "З 27 вересня почала скупчуватись черга у Василівці. Було 1200 авто з 6000 мешканців. Наразі більше ніж 1000 авто і більше 4000 мешканців. Зменшилось не тому, що випустили, а тому, що люди не можуть чекати. 

Зараз з'явився новий маршрут для евакуації через Мелітополь – Бердянськ – Маріуполь – Новоазовськ. Вже маємо приклади, коли наші мешканці можуть користуватися цим маршрутом".

Деталі: Більше деталей про цей маршрут мер Мелітополя обіцяв повідомити пізніше.

Федоров нагадав, що раніше через лінію розмежування у Василівці щоденно могли виїхати більше 1000 мешканців з усіх тимчасово окупованих територій: Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. 

Наразі такої можливості немає, бо окупанти випускають лише 20-30 машин. 

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Більше того, є дні, коли взагалі не випускають. Наприклад, минулу суботу та неділю росіяни оголосили вихідними.

Теми: Запорізька областьокупаціяРосія
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