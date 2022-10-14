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Россияне не выпускают людей в Запорожье, появился маршрут через РФ – Федоров

Елена РощинаПятница, 14 октября 2022, 17:26
Васильевка и Новоазовск на карте, Google Maps

Российские захватчики почти не выпускают людей на блокпосту в Васильевке, что в 58 км от Запорожья, поэтому люди пытаются выехать с временно оккупированных территорий другим путем – через Новоазовск, что вблизи границы с Россией.

Источник: городской глава Мелитополя Иван Федоров на брифинге в медиацентре Украина - Укринформ

Прямая речь: "С 27 сентября начала скапливаться очередь в Васильевке. Было 1200 авто из 6000 жителей. Сейчас более 1000 авто и более 4000 жителей. Уменьшилось не потому, что выпустили, а потому, что люди не могут ждать.

Сейчас появился новый маршрут для эвакуации через Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Новоазовск. Уже есть примеры, когда наши жители могут пользоваться этим маршрутом".

Детали: Больше деталей об этом маршруте мэр Мелитополя обещал сообщить позже.

Федоров напомнил, что ранее через линию разграничения в Васильевке ежедневно могли выехать более 1000 жителей со всех временно оккупированных территорий: Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей.

Пока такой возможности нет, потому что оккупанты выпускают только 20-30 машин.

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Более того, есть дни, когда вообще не выпускают. Например, прошлую субботу и воскресенье россияне объявили выходными.

Темы: Запорожская областьоккупацияРосcия
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