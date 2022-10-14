Нардепку від "Слуги народу" підозрюють у брехні в декларації

НАБУ та САП повідомили нардепці від "Слуги народу" Анні Колісник про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4.4 млн грн.

Джерело: Національне антикорупційне бюро, Інтерфакс Україна

Дослівно НАБУ: "14 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили народній депутатці України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4.4 млн грн. Дії особи кваліфікували за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України. Підозру підписав керівник САП.

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Слідство встановило, що народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн".

Деталі: Зазначається, що підставою для розслідування зазначених фактів стали результати перевірки, проведеної Національним агентством із питань запобігання корупції, передані НАБУ.

У повідомленні НАБУ не зазначено імені народної депутатки.

ВІДЕО ДНЯ

За даними джерела агентства "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах, ідеться про Анну Колісник.