Нардепку від "Слуги народу" підозрюють у брехні в декларації

НАБУ та САП повідомили нардепці від "Слуги народу" Анні Колісник про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4.4 млн грн.

Джерело: Національне антикорупційне бюро, Інтерфакс Україна

Дослівно НАБУ: "14 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили народній депутатці України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4.4 млн грн. Дії особи кваліфікували за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України. Підозру підписав керівник САП.

Слідство встановило, що народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн".

Деталі: Зазначається, що підставою для розслідування зазначених фактів стали результати перевірки, проведеної Національним агентством із питань запобігання корупції, передані НАБУ.

У повідомленні НАБУ не зазначено імені народної депутатки.

За даними джерела агентства "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах, ідеться про Анну Колісник.