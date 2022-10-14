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Нардепа от "Слуги народа" подозревают во лжи в декларации

Катерина ТищенкоПятница, 14 октября 2022, 17:53
Анна Колесник, фото из Facebook

НАБУ и САП сообщили нардепу от "Слуги народа" Анне Колесник о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларации на более 4.4 млн грн.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро, Интерфакс Украина

Дословно НАБУ: "14 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларации на более 4.4 млн грн. Действия лица квалифицировали по ч.1 ст.366-2 Уголовного кодекса Украины. Подозрение подписал руководитель САП.

Следствие установило, что народная избранница не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функции государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля. Совокупная стоимость этого имущества, которое должна была, но не отразила в декларации нардеп, превышает 4,4 млн грн".

Детали: Отмечается, что основанием для расследования указанных фактов стали результаты проверки, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, переданные НАБУ.

В сообщении НАБУ не указано имя народного депутата.

По данным источника агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах, речь идет об Анне Колесник.

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Темы: НАБУСлуга народадекларации
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