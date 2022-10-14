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США готують новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 17:55

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 725 мільйонів доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції Reuters у п’ятницю повідомили два джерела.

Очікується, що в новому пакеті будуть додаткові боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV, але нових систем протиповітряної оборони там не передбачено.

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Коли саме буде оголошена нова військова допомога Вашингтона, не уточнюється.

Як відомо, після масованих ракетних обстрілів цивільної інфраструктури Україна закликала партнерів прискорити надання засобів протиповітряної оборони.

У Білому домі вже запевнили, що працюють над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.

ВІДЕО ДНЯ

Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.

Теми: СШАвійнагрошізброя
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