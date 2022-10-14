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США готують новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 17:55

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 725 мільйонів доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції Reuters у п’ятницю повідомили два джерела.

Очікується, що в новому пакеті будуть додаткові боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV, але нових систем протиповітряної оборони там не передбачено.

Коли саме буде оголошена нова військова допомога Вашингтона, не уточнюється.

Як відомо, після масованих ракетних обстрілів цивільної інфраструктури Україна закликала партнерів прискорити надання засобів протиповітряної оборони.

У Білому домі вже запевнили, що працюють над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.

Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.

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Теми: СШАвійнагрошізброя
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