США готовят новый пакет военной помощи Украине на $725 млн – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине в размере 725 миллионов долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Reuters в пятницу сообщили два источника.

Ожидается, что в новом пакете будут дополнительные боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV, но новых систем противовоздушной обороны там не предусмотрено.

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Когда именно будет объявлена новая военная помощь Вашингтона, не уточняется.

Как известно, после массированных ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украина призвала партнеров ускорить предоставление средств противовоздушной обороны.

В Белом доме уже заверили, что работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

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Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.