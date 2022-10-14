Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США готовят новый пакет военной помощи Украине на $725 млн – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 14 октября 2022, 17:55

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине в размере 725 миллионов долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Reuters в пятницу сообщили два источника.

Ожидается, что в новом пакете будут дополнительные боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV, но новых систем противовоздушной обороны там не предусмотрено.

Когда именно будет объявлена новая военная помощь Вашингтона, не уточняется.

Как известно, после массированных ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украина призвала партнеров ускорить предоставление средств противовоздушной обороны.

В Белом доме уже заверили, что работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАвойнаденьгиоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Эксперты объяснили, почему Путин объявил об окончании "частичной мобилизации"

Враг атакует Запорожье дронами-камикадзе – горсовет

Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности – Зеленский

Сотрудница ФСБ и "вагнеровец" попросили убежище во Франции и дают показания – СМИ

Зеленский присвоил звание Героя сотенному УПА, командующему Воздушных сил и еще 10 военным

фото, видео, обновленоВ Белгороде "бавовна": горела подстанция

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

США
США вводят механизм санкций против тех, кто поставляет России оружие и помогает в войне
Конгресс вызывает Трампа для показаний по делу штурма Капитолия
В США представили стратегию нацбезопасности: Китай остается самым серьезным вызовом
Последние новости
07:58
Смертность раненых российских военных превышает 50% – штаб
07:46
В Никополь прилетело более 50 вражеских снарядов, ранены два человека
07:32
Ночью над Днепропетровщиной военные сбили 5 дронов-камикадзе "Shahed-136"
07:12
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
07:02
ВСУ поразили 4 пункта управления и 15 районов сосредоточения врага – сводка
06:17
Эксперты объяснили, почему Путин объявил об окончании "частичной мобилизации"
05:50
Россияне атакуют ракетами Запорожье – ОВА
05:07
На юге авиация нанесла 13 ударов по позициям врага – командование
04:48
Пентагон обнародовал содержание нового пакета военной помощи для Украины
04:32
Принцессе Нидерландов запретили выходить из дома, потому что ей может угрожать похищение
Все новости...