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У Херсоні окупанти крадуть плавзасоби, у Криму готуються вивозити музеї – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоП'ятниця, 14 жовтня 2022, 18:31
У Херсоні окупанти крадуть плавзасоби, у Криму готуються вивозити музеї – зведення Генштабу
ілюстративне фото Getty Images

У тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти вилучили з річкового порту 13 із 15 плавзасобів для перевезення особового складу та техніки через річку Дніпро.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "В тимчасово зайнятому місті Херсон окупанти вилучили з місцевого річкового порту 13 з 15 плавзасобів баржевого типу для перевезення особового складу та техніки через річку Дніпро".

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Деталі: У Генштабі також повідомили, що окупаційна влада Криму видала наказ, в якому визначила порядок "евакуації" музеїв. Зокрема, для музеїв тимчасово окупованого регіону затверджено плани внутрішньої (в межах окупованого регіону) та зовнішньої (на територію РФ) евакуації. Першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність.

Протягом поточної доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни населених пунктів Костянтинівка, Чумаки, Лебединське, Запоріжжя, Давидів Брід, Мирне та Очаків.

Для своїх злочинів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

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Загалом, за поточну добу, окупанти завдали три ракетні та десять авіаційних ударів, здійснили до десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Керівництво Білорусі продовжує надавати допомогу Росії для здійснення військової агресії на території України. Так, за наявною інформацією, черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Також противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське та Атинське Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Зелене, Стариця, Дворічна та Гряниківка;
  • на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Першотравневе, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка, Греківка, Ямполівка, Терни, Зарічне, Торське;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад п’ятнадцяти населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Григорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Опитне, Іванград;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної  артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське та Мар’їнка.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує облаштовувати позиції для оборони. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад двадцять районів населених пунктів. Серед них - Новосілка, Времівка, Новопіль, Нескучне, Золота Нива, Вугледар, Кам’янське та Білогір’я.
  • На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення значної кількості особового складу противника за попередні дні. Так, в результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Хлібодарівка Донецької області, Токмак Запорізької області та Токарівка Херсонської області, окупанти втратили до 150 осіб загиблими та близько 100 – пораненими. Також знищено 3 комплекси

С-300 та до 10 одиниць іншого озброєння та військової техніки.

За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, українські воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала тринадцять ударів. Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також одного зенітного ракетного комплексу противника.

Ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та три склади боєприпасів.

Теми: ГенштабХерсонокупація
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