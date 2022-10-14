В Херсоне оккупанты воруют плавсредства, в Крыму готовятся вывозить музеи – сводка Генштаба

Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты изъяли из речного порта 13 из 15 плавсредств для перевозки личного состава и техники через реку Днепр.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Во временно занятом городе Херсон оккупанты изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавсредств баржевого типа для перевозки личного состава и техники через реку Днепр".

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Детали: В Генштабе также сообщили, что оккупационные власти Крыма издали приказ, в котором определили порядок "эвакуации" музеев. В частности, для музеев временно оккупированного региона утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию РФ) эвакуации. Первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность.

В течение текущих суток пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давыдов Брод, Мирное и Очаков.

Для своих преступлений противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

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В общем, за текущие сутки, оккупанты нанесли три ракетных и десять авиационных ударов, осуществили до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Руководство Беларуси продолжает оказывать помощь России для осуществления военной агрессии на территории Украины. Так, по имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на временно оккупированную территорию АР Крым.

Также противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области;

направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области; на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Огирцево, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка;

направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Огирцево, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка; на Краматорском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Першотравневое, Надия, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполовка, Терны, Заречное, Торское;

направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Першотравневое, Надия, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполовка, Терны, Заречное, Торское; на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григорьевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград;

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григорьевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград; на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка.

направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка. На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более двадцати районов населенных пунктов. Среди них - Новоселка, Времевка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье.

и направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более двадцати районов населенных пунктов. Среди них - Новоселка, Времевка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье. На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение значительного количества личного состава противника за предыдущие дни. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области, оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 - ранеными. Также уничтожено 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники.

По предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области, украинские воины уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, которая транспортировалась железнодорожным транспортом. Количество и характер повреждений уточняются.

В течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла тринадцать ударов. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного зенитного ракетного комплекса противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и три склада боеприпасов.