Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що санкції Європейського союзу проти Росії провалилися і закликав до мирних переговорів між РФ та Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на радіо Kossuth Rádió, а текст його виступу опублікований на сайті уряду.

За словами Орбана, існує "табір миру", до якого належить і Угорщина, і де вирішення нинішньої кризи можна побачити через мирні переговори.

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"Святіший Отець виступає за мир. Кіссінджер виступає за мир. Ми були в Німеччині, там є поважний філософ на ім'я Габермас, лівий, не з нашої політичної спільноти. Але він говорить те ж саме, що і ми. Там є американці, республіканці, бізнесмени світового масштабу. Я відчуваю, що голос за припинення вогню, а потім за мирну угоду після припинення вогню стає сильнішим", - сказав він.

Орбан також заявив, що санкції проти Росії погано розроблені, а енергетичні обмеження - це сумнівний механізм, тому що в світовій історії санкції зазвичай вводять ті, хто має домінуюче становище.

"Зараз в енергетичному секторі сумнівно, що ми маємо домінуючу позицію, тому що ми є покупцями, а росіяни є постачальниками", - сказав угорський прем'єр.

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Раніше Орбан заявив, що війни Росії проти України не було б, якби колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель досі була на посаді.

Орбан додав, що колишній президент США Дональд Трамп може покласти край війні в Україні.

Про позицію Угорщини і про те, як вона помиляється не вперше, читайте в публікації Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.