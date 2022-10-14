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Орбан розкритикував санкції і закликав до мирних переговорів між Україною та РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 18:58
Віктор Орбан, фото AFP via Getty Images

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що санкції Європейського союзу проти Росії провалилися і закликав до мирних переговорів між РФ та Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на радіо Kossuth Rádió, а текст його виступу опублікований на сайті уряду.

За словами Орбана, існує "табір миру", до якого належить і Угорщина, і де вирішення нинішньої кризи можна побачити через мирні переговори.

"Святіший Отець виступає за мир. Кіссінджер виступає за мир. Ми були в Німеччині, там є поважний філософ на ім'я Габермас, лівий, не з нашої політичної спільноти. Але він говорить те ж саме, що і ми. Там є американці, республіканці, бізнесмени світового масштабу. Я відчуваю, що голос за припинення вогню, а потім за мирну угоду після припинення вогню стає сильнішим", - сказав він.

Орбан також заявив, що санкції проти Росії погано розроблені, а енергетичні обмеження - це сумнівний механізм, тому що в світовій історії санкції зазвичай вводять ті, хто має домінуюче становище.

"Зараз в енергетичному секторі сумнівно, що ми маємо домінуючу позицію, тому що ми є покупцями, а росіяни є постачальниками", - сказав угорський прем'єр.

Раніше Орбан заявив, що війни Росії проти України не було б, якби колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель досі була на посаді.

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Орбан додав, що колишній президент США Дональд Трамп може покласти край війні в Україні.

Про позицію Угорщини і про те, як вона помиляється не вперше, читайте в публікації Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.

Теми: УгорщинасанкціїпереговориРосія
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