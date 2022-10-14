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Орбан раскритиковал санкции и призвал к мирным переговорам между Украиной и РФ

"Европейская правда"Пятница, 14 октября 2022, 18:58
Виктор Орбан, фото AFP via Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что санкции Европейского союза против России провалились и призвал к мирным переговорам между РФ и Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на радио Kossuth Rádió, а текст его выступления опубликован на сайте правительства.

По словам Орбана, существует "лагерь мира", к которому принадлежит и Венгрия, и где решение нынешнего кризиса можно увидеть через мирные переговоры.

"Святейший Отец выступает за мир. Киссинджер выступает за мир. Мы были в Германии, там есть уважаемый философ по имени Хабермас, левый, не из нашего политического сообщества. Но он говорит то же самое, что и мы. Там есть американцы, республиканцы, бизнесмены мирового масштаба. Я чувствую, что голос за прекращение огня, а затем за мирное соглашение после прекращения огня становится сильнее", - сказал он.

Орбан также заявил, что санкции против России плохо разработаны, а энергетические ограничения - это сомнительный механизм, потому что в мировой истории санкции обычно вводят те, кто имеет доминирующее положение.

"Сейчас в энергетическом секторе сомнительно, что мы имеем доминирующую позицию, потому что мы являемся покупателями, а россияне являются поставщиками", - сказал венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что войны России против Украины не было бы, если бы бы бывшая канцлер Германии Ангела Меркель до сих пор была на посту.

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Темы: ВенгриясанкциипереговорыРосcия
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