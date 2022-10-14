Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вислані з Нідерландів росіяни збирали інформацію про електроніку для армії РФ – розслідування

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 19:27

17 працівників посольства Росії, які були вислані з Нідерландів наприкінці березня, працювали на російську розвідку, займаючись зокрема шифруванням повідомлень, контршпигунством і збором інформації про комп’ютерні чипи для російської армії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в спільному розслідуванні нідерландських видань NOS і Nieuwsuur та бельгійської газети De Tijd.

Восьмеро з висланих російських "дипломатів" працювали на Службу зовнішньої розвідки РФ, решта – на головне управління генерального штабу російського Міноборони (військова розвідка, відома також як ГУР).

Реклама:

Вони обіймали формальні посади торговельних представників в Амстердамі та військових аташе чи дипломатів при Організації із заборони хімічної зброї, розташованої в Гаазі.

Одним із ключових російських шпигунів у Нідерландах був 52-річний Сергій П’ятницький, який керував шифруванням інформації в посольстві РФ (усього відповідальних за це було шестеро, причому їм дозволили вийти з посольства лише в супроводі, аби вони не могли випадково передати таємну інформацію комусь сторонньому).

Решта одинадцять висланих росіян займалися шпигунством або вербували спільників серед нідерландської розвідки та контррозвідки іноземних країн. Принаймні двоє з них стежили, щоб російські дипломати не зв’язувалися з розвідкою Нідерландів.

ВІДЕО ДНЯ

Відомо також, що як мінімум двоє російських шпигунів збирали інформацію про комп’ютерні чипи для армії Росії, оскільки в Нідерландах розташовані відповідні виробничі потужності.

Нідерландська розвідка знала про перебування російських шпигунів під прикриттям дипломатів, але ніяк не реагувала, бо це призвело б до вислання дипломатів із Росії. Крім того, принаймні три із них залишилися працювати в посольстві для негласної взаємодії Амстердама й Москви з питань, приміром, контртероризму.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські держави оголосили про масове вислання російських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

Теми: НідерландиРосіяшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Нідерланди
Румунія і Нідерланди створять тренувальний центр для пілотів F-16
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
У Нідерландах повідомили, куди піде частина обіцяних F-16  
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: