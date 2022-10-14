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Вислані з Нідерландів росіяни збирали інформацію про електроніку для армії РФ – розслідування

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 19:27

17 працівників посольства Росії, які були вислані з Нідерландів наприкінці березня, працювали на російську розвідку, займаючись зокрема шифруванням повідомлень, контршпигунством і збором інформації про комп’ютерні чипи для російської армії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в спільному розслідуванні нідерландських видань NOS і Nieuwsuur та бельгійської газети De Tijd.

Восьмеро з висланих російських "дипломатів" працювали на Службу зовнішньої розвідки РФ, решта – на головне управління генерального штабу російського Міноборони (військова розвідка, відома також як ГУР).

Вони обіймали формальні посади торговельних представників в Амстердамі та військових аташе чи дипломатів при Організації із заборони хімічної зброї, розташованої в Гаазі.

Одним із ключових російських шпигунів у Нідерландах був 52-річний Сергій П’ятницький, який керував шифруванням інформації в посольстві РФ (усього відповідальних за це було шестеро, причому їм дозволили вийти з посольства лише в супроводі, аби вони не могли випадково передати таємну інформацію комусь сторонньому).

Решта одинадцять висланих росіян займалися шпигунством або вербували спільників серед нідерландської розвідки та контррозвідки іноземних країн. Принаймні двоє з них стежили, щоб російські дипломати не зв’язувалися з розвідкою Нідерландів.

Відомо також, що як мінімум двоє російських шпигунів збирали інформацію про комп’ютерні чипи для армії Росії, оскільки в Нідерландах розташовані відповідні виробничі потужності.

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Нідерландська розвідка знала про перебування російських шпигунів під прикриттям дипломатів, але ніяк не реагувала, бо це призвело б до вислання дипломатів із Росії. Крім того, принаймні три із них залишилися працювати в посольстві для негласної взаємодії Амстердама й Москви з питань, приміром, контртероризму.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські держави оголосили про масове вислання російських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

Теми: НідерландиРосіяшпигунство
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