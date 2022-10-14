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Высланные из Нидерландов россияне собирали информацию об электронике для армии РФ - расследование

"Европейская правда"Пятница, 14 октября 2022, 19:27

17 сотрудников посольства России, которые были высланы из Нидерландов в конце марта, работали на российскую разведку, занимаясь в частности шифрованием сообщений, контршпионажем и сбором информации о компьютерных чипах для российской армии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном расследовании нидерландских изданий NOS и Nieuwsuur и бельгийской газеты De Tijd.

Восемь из высланных российских "дипломатов" работали на Службу внешней разведки РФ, остальные - на главное управление генерального штаба российского Минобороны (военная разведка, известная также как ГУР).

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Они занимали формальные должности торговых представителей в Амстердаме и военных атташе или дипломатов при Организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге.

Одним из ключевых российских шпионов в Нидерландах был 52-летний Сергей Пятницкий, который руководил шифрованием информации в посольстве РФ (всего ответственных за это было шестеро, причем им разрешили выйти из посольства только в сопровождении, чтобы они не могли случайно передать секретную информацию кому-то постороннему).

Остальные одиннадцать высланных россиян занимались шпионажем или вербовали сообщников среди нидерландской разведки и контрразведки иностранных государств. По крайней мере двое из них следили, чтобы российские дипломаты не связывались с разведкой Нидерландов.

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Известно также, что как минимум двое российских шпионов собирали информацию о компьютерных чипах для армии России, поскольку в Нидерландах расположены соответствующие производственные мощности.

Нидерландская разведка знала о пребывании российских шпионов под прикрытием дипломатов, но никак не реагировала, потому что это привело бы к высылке дипломатов из России. Кроме того, по крайней мере три из них остались работать в посольстве для негласного взаимодействия Амстердама и Москвы по вопросам, например, контртерроризма.

После полномасштабного вторжения России в Украину европейские государства объявили о массовой высылке российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

Темы: НидерландыРосcияшпионаж
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