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Росія втратила 6000 одиниць техніки і не встигає поповнити боєприпаси – звіт уряду США

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 20:12
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила шість тисяч одиниць техніки й використовує боєприпаси в таких масштабах, які не зможе компенсувати у зв’язку із санкціями Заходу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times, про це йдеться у звіті уряду США.

Як стверджується, здатність Росії створювати комплексну високоточну зброю вже постраждала від заходів експортного контролю, які обмежують доступ Росії до передових технологій. Санкції Заходу також призвели до дефіциту в РФ менш складних технологій – наприклад підшипників, що ускладнює виробництво і ремонт танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.

США також зафіксували, що ще з травня Росії не вистачає критично важливих поставок дизельних двигунів, деталей двигунів для вертольотів і літаків, а також її броньованих танків. Крім того, у Москви виникли проблеми з виконанням оборонних замовлень іноземних держав.

Щоб обійти санкції, російські спецслужби отримали наказ "незаконно купувати західні технології і деталі", зазначається у звіті. Росія також шукає поставок із таких країн, як Іран і Північна Корея, які також перебувають під західними санкціями.

За словами високопоставленого чиновника США, який говорив на умовах анонімності, Вашингтон шукає інші "вузькі місця" в технологічному процесі, які б ускладнили виробництво військової техніки для РФ – як-от кулькові підшипники та кріплення.

Раніше в НАТО також зазначали, що санкції, запроваджені Заходом проти Росії у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну, вже почали шкодити російській оборонній промисловості – вона відчуває труднощі з виробництвом складного озброєння.

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Як повідомлялося, за даними відкритих джерел, Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин з моменту вторгнення. 

Теми: РосіявійнаСША
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