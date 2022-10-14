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Россия потеряла 6000 единиц техники и не успевает пополнить боеприпасы - отчет правительства США

"Европейская правда"Пятница, 14 октября 2022, 20:12
Россия потеряла 6000 единиц техники и не успевает пополнить боеприпасы - отчет правительства США
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла шесть тысяч единиц техники и использует боеприпасы в таких масштабах, которые не сможет компенсировать в связи с санкциями Запада.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times, об этом говорится в отчете правительства США.

Как утверждается, способность России создавать комплексное высокоточное оружие уже пострадала от мер экспортного контроля, которые ограничивают доступ России к передовым технологиям. Санкции Запада также привели к дефициту в РФ менее сложных технологий - например подшипников, что затрудняет производство и ремонт танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем.

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США также зафиксировали, что еще с мая России не хватает критически важных поставок дизельных двигателей, деталей двигателей для вертолетов и самолетов, а также ее бронированных танков. Кроме того, у Москвы возникли проблемы с выполнением оборонных заказов иностранных государств.

Чтобы обойти санкции, российские спецслужбы получили приказ "незаконно покупать западные технологии и детали", отмечается в отчете. Россия также ищет поставок из таких стран, как Иран и Северная Корея, которые также находятся под западными санкциями.

По словам высокопоставленного чиновника США, который говорил на условиях анонимности, Вашингтон ищет другие "узкие места" в технологическом процессе, которые бы усложнили производство военной техники для РФ - например шариковые подшипники и крепления.

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Ранее в НАТО также отмечали, что санкции, введенные Западом против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину, уже начали вредить российской оборонной промышленности - она испытывает трудности с производством сложного вооружения.

Как сообщалось, по данным открытых источников, Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронированных машин с момента вторжения. 

Темы: РосcиявойнаСША
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