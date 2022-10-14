На Заході розробляють "антипанічні" плани на випадок, якщо РФ застосує ядерну зброю – ЗМІ

Західні посадовці почали таємно розробляти плани для запобігання паніці й хаосу в разі, якщо Росія все ж вирішить застосувати ядерну зброю в Україні або біля неї.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це в п’ятницю на зустрічі із журналістами заявив західний високопосадовець на умовах анонімності.

Він підкреслив, що Захід досі вважає ядерну кризу "вкрай малоймовірною", але західні держави вирішили переглянути плани з надання надзвичайної допомоги та підтримки населення, яке боїться ядерної ескалації.

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Співрозмовник журналістів відмовився говорити, про які саме заходи йдеться, але сказав, що уряди західних країн займаються "завбачливим плануванням на випадок низки можливих сценаріїв".

Він наголосив, що заяви президента Росії Владіміра Путіна про можливе використання ядерної зброї є "вкрай безвідповідальними", і її застосування "порушить табу, яке існувало з 1945 року" і "призведе до серйозних наслідків для РФ".

Як нагадує The Guardian, у часи "холодної війни" на Заході часто проводилися інформаційні кампанії про дії в разі ядерного конфлікту, та їх часто висміювали через припущення, що у ядерній війні взагалі можна вижити.

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Як відомо, президент РФ Владімір Путін 30 вересня під час виступу в Кремлі заявив, що США створили прецедент застосуванням ядерної зброї у 1945 році. Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

У НАТО неофіційно стверджують, що ядерний удар Росії змінить хід повномасштабної війни проти України та, найбільш імовірно, викличе "фізичну відповідь" союзників Києва і – потенційно – Північноатлантичного Альянсу.

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