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На Западе разрабатывают "антипанические" планы на случай, если РФ применит ядерное оружие – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 14 октября 2022, 21:06

Западные чиновники начали тайно разрабатывать планы для предотвращения паники и хаоса в случае, если Россия все же решит применить ядерное оружие в Украине или возле нее.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом в пятницу на встрече с журналистами заявил западный чиновник на условиях анонимности.

Он подчеркнул, что Запад до сих пор считает ядерный кризис "крайне маловероятным", но западные государства решили пересмотреть планы по оказанию чрезвычайной помощи и поддержки населения, которое боится ядерной эскалации.

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Собеседник журналистов отказался говорить, о каких именно мерах идет речь, но сказал, что правительства западных стран занимаются "предусмотрительным планированием на случай ряда возможных сценариев".

Он подчеркнул, что заявления президента России Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия являются "крайне безответственными", и его применение "нарушит табу, которое существовало с 1945 года" и "приведет к серьезным последствиям для РФ". 

Как напоминает The Guardian, во времена "холодной войны" на Западе часто проводились информационные кампании о действиях в случае ядерного конфликта, и их часто высмеивали из-за предположения, что в ядерной войне вообще можно выжить.

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Как известно, президент РФ Владимир Путин 30 сентября во время выступления в Кремле заявил, что США создали прецедент применением ядерного оружия в 1945 году. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

В НАТО неофициально утверждают, что ядерный удар России изменит ход полномасштабной войны против Украины и, наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и - потенциально - Североатлантического Альянса.

Читайте больше здесь: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев.

Темы: ядерное оружиеРосcияЕССМИ
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