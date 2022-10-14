Зеленський присвоїв звання Героя сотенному УПА, командувачу Повітряних сил і ще 10 військовим

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сотенному УПА Мирославу Симчичу, командувачу Повітряних сил ЗСУ Миколі Олещуку та ще 10 українським військовослужбовцям.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський підписав низку указів про присвоєння звання Героя України. Зокрема, його отримав сотенний УПА, політв’язень радянських концтаборів, громадський діяч Мирослав Симчич.

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Крім того, посмертно звання Герой України присвоєно майору Національного антикорупційного бюро України Івану Гвоздєву.

Також звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту, командувачу Повітряних сил ЗСУ Миколі Олещуку, полковникам Олегу Гончаруку, Євгенію Курашу, Валерію Падителю та Ігорю Скибюку, підполковникам Дмитру Завадському, Ростиславу Козію і Сергію Побережцю, майору Євгену Соловйову, майстер-сержанту Борису Харчуку.

Крім того, Зеленський у п’ятницю взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць, що відбулися біля Маріїнського палацу в Києві.

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Він вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, а також вручив військову відзнаку "Хрест бойових заслуг", відзнаки "За мужність та відвагу".

Крім того, Зеленський присвоїв військовим частинам почесні найменування. 138-й радіотехнічній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування "Наддніпрянська", 156-му зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ – почесне найменування "імені Максима Кривоноса" та 11-му зенітному ракетному полку Повітряних сил Збройних Сил України" – почесне найменування "Шепетівський".