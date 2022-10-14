Зеленський присвоїв звання Героя сотенному УПА, командувачу Повітряних сил і ще 10 військовим

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сотенному УПА Мирославу Симчичу, командувачу Повітряних сил ЗСУ Миколі Олещуку та ще 10 українським військовослужбовцям.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський підписав низку указів про присвоєння звання Героя України. Зокрема, його отримав сотенний УПА, політв’язень радянських концтаборів, громадський діяч Мирослав Симчич.

Крім того, посмертно звання Герой України присвоєно майору Національного антикорупційного бюро України Івану Гвоздєву.

Також звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту, командувачу Повітряних сил ЗСУ Миколі Олещуку, полковникам Олегу Гончаруку, Євгенію Курашу, Валерію Падителю та Ігорю Скибюку, підполковникам Дмитру Завадському, Ростиславу Козію і Сергію Побережцю, майору Євгену Соловйову, майстер-сержанту Борису Харчуку.

Крім того, Зеленський у п’ятницю взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць, що відбулися біля Маріїнського палацу в Києві.

Він вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, а також вручив військову відзнаку "Хрест бойових заслуг", відзнаки "За мужність та відвагу".

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Крім того, Зеленський присвоїв військовим частинам почесні найменування. 138-й радіотехнічній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування "Наддніпрянська", 156-му зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ – почесне найменування "імені Максима Кривоноса" та 11-му зенітному ракетному полку Повітряних сил Збройних Сил України" – почесне найменування "Шепетівський".