Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский присвоил звание Героя сотенному УПА, командующему Воздушных сил и еще 10 военным

Катерина ТищенкоПятница, 14 октября 2022, 21:49
Владимир Зеленский на церемонии награждения 14 октября, фото ОП

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины сотенному УПА Мирославу Симчичу, командующему Воздушных сил ВСУ Николаю Олещуку и еще 10 украинским военнослужащим.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский подписал ряд указов о присвоении звания Героя Украины. В частности, его получил сотенный УПА, политзаключенный советских концлагерей, общественный деятель Мирослав Симчич.

Кроме того, посмертно звание Герой Украины присвоено майору Национального антикоррупционного бюро Украины Ивану Гвоздеву.

Также звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту, командующему Воздушных сил ВСУ Николаю Олещуку, полковникам Олегу Гончаруку, Евгению Курашу, Валерию Падителю и Игорю Скибюку, подполковникам Дмитрию Завадскому, Ростиславу Козию и Сергею Побережцу, майору Евгению Соловьеву, мастер-сержанту Борису Харчуку.

Кроме того, Зеленский в пятницу принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц, состоявшихся возле Мариинского дворца в Киеве.

Он вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, а также вручил военную награду "Крест боевых заслуг", знаки отличия "За мужество и отвагу".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Зеленский присвоил воинским частям почетные наименования. 138-й радиотехнической бригаде Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование "Надднепрянская", 156-му зенитному ракетному полку Воздушных сил ВСУ - почетное наименование "имени Максима Кривоноса" и 11-му зенитному ракетному полку Воздушных сил Вооруженных Сил Украины" - почетное наименование "Шепетовский".

Темы: ЗеленскийУПАВооруженные силынаграды
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоСБУ: на деоккупированной Херсонщине нашли российскую "военную форму" на детей

Маск: Россия пытается убить Starlink 

Эксперты объяснили, почему Путин объявил об окончании "частичной мобилизации"

Враг атакует Запорожье дронами-камикадзе – горсовет

Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности – Зеленский

Сотрудница ФСБ и "вагнеровец" попросили убежище во Франции и дают показания – СМИ

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

Зеленский
Зеленский проведал раненых воинов и вручил награды
Шевченко возглавил "народный топ" украинцев: в списке также Зеленский и Бандера
Зеленский снова собирал ставку: планировали дальнейшую деоккупацию
Последние новости
12:06
На Киевщине в субботу могут быть слышны звуки взрывов - ОВА
12:00
Упал потолок после попадания ракеты: медики спасли 14-летнего мальчика из Лимана
11:47
В России усилили охрану военкоматов
11:41
Зeленський поблагодарил Байдена за "замечательный подарок ко Дню защитников и защитниц"
11:37
В России заканчивается критически важная микроэлектроника для ВПК - США
11:08
Саудовская Аравия выделит $400 млн на гуманитарную помощь для Украины
11:07
фотоСБУ: на деоккупированной Херсонщине нашли российскую "военную форму" на детей
11:00
Сколько пар поженились в День защитников и защитниц – рассказали в Минюсте
10:48
Маск: Россия пытается убить Starlink 
10:30
Самопровозглашенный Северный Кипр анонсировал авиарейсы в Россию в марте
Все новости...