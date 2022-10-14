Зеленский присвоил звание Героя сотенному УПА, командующему Воздушных сил и еще 10 военным

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины сотенному УПА Мирославу Симчичу, командующему Воздушных сил ВСУ Николаю Олещуку и еще 10 украинским военнослужащим.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский подписал ряд указов о присвоении звания Героя Украины. В частности, его получил сотенный УПА, политзаключенный советских концлагерей, общественный деятель Мирослав Симчич.

Кроме того, посмертно звание Герой Украины присвоено майору Национального антикоррупционного бюро Украины Ивану Гвоздеву.

Также звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту, командующему Воздушных сил ВСУ Николаю Олещуку, полковникам Олегу Гончаруку, Евгению Курашу, Валерию Падителю и Игорю Скибюку, подполковникам Дмитрию Завадскому, Ростиславу Козию и Сергею Побережцу, майору Евгению Соловьеву, мастер-сержанту Борису Харчуку.

Кроме того, Зеленский в пятницу принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц, состоявшихся возле Мариинского дворца в Киеве.

Он вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, а также вручил военную награду "Крест боевых заслуг", знаки отличия "За мужество и отвагу".

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Кроме того, Зеленский присвоил воинским частям почетные наименования. 138-й радиотехнической бригаде Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование "Надднепрянская", 156-му зенитному ракетному полку Воздушных сил ВСУ - почетное наименование "имени Максима Кривоноса" и 11-му зенитному ракетному полку Воздушных сил Вооруженных Сил Украины" - почетное наименование "Шепетовский".