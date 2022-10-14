Зеленский присвоил звание Героя сотенному УПА, командующему Воздушных сил и еще 10 военным

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины сотенному УПА Мирославу Симчичу, командующему Воздушных сил ВСУ Николаю Олещуку и еще 10 украинским военнослужащим.

Источник: сайт президента

Детали: Зеленский подписал ряд указов о присвоении звания Героя Украины. В частности, его получил сотенный УПА, политзаключенный советских концлагерей, общественный деятель Мирослав Симчич.

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Кроме того, посмертно звание Герой Украины присвоено майору Национального антикоррупционного бюро Украины Ивану Гвоздеву.

Также звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту, командующему Воздушных сил ВСУ Николаю Олещуку, полковникам Олегу Гончаруку, Евгению Курашу, Валерию Падителю и Игорю Скибюку, подполковникам Дмитрию Завадскому, Ростиславу Козию и Сергею Побережцу, майору Евгению Соловьеву, мастер-сержанту Борису Харчуку.

Кроме того, Зеленский в пятницу принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц, состоявшихся возле Мариинского дворца в Киеве.

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Он вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, а также вручил военную награду "Крест боевых заслуг", знаки отличия "За мужество и отвагу".

Кроме того, Зеленский присвоил воинским частям почетные наименования. 138-й радиотехнической бригаде Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование "Надднепрянская", 156-му зенитному ракетному полку Воздушных сил ВСУ - почетное наименование "имени Максима Кривоноса" и 11-му зенитному ракетному полку Воздушных сил Вооруженных Сил Украины" - почетное наименование "Шепетовский".