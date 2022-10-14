Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко за тиждень передав Путіну понад пів сотні танків – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 21:57
Лукашенко за тиждень передав Путіну понад пів сотні танків – ЗМІ
Т-72, фото з Вікіпедії

За останній тиждень Білорусь транспортувала на територію Росії щонайменше 67 танків Т-72А та 28 вантажних автомобілів "Урал".

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: За інформацією моніторингової групи, 14 жовтня у Могильовській області Білорусі помічено рух щонайменше 22 танків Т-72А, які прямували у бік міста Орша, яке розташоване ближче до кордону з РФ. 

Реклама:

Дослівно: "Режим Лукашенка передав РФ ще мінімум 22 танки. Не виключено, що кількість танків, які вивезли в РФ цього разу, може бути більшою. Таким чином, тільки за останній тиждень режим Лукашенка передав РФ уже щонайменше 67 танків Т-72А і щонайменше 28 вантажівок "Урал"".

Більше деталей: "Беларускі Гаюн" зазначає, що, ймовірно, техніку було знято зі зберігання з 969-ї бази резерву танків в у Мінській області, і її перевозили на гілці Осиповичі-Могильов-Орша-РФ.

Попередні ешелони, як стверджує моніторингова група, були спрямовані на залізничні станції у Ростовській області і далі на Донбас.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: РосіяБілорусьзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Росія
Росіяни знову заявляють про атаку БпЛА
Московські аеропорти призупинили роботу, скасовано десятки рейсів – росЗМІ
Гутерріш відправив лист Лаврову з пропозиціями для відновлення зернової угоди – ЗМІ
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: