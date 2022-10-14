Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко за неделю передал Путину более полусотни танков – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 14 октября 2022, 21:57
Т-72, фото из Википедии

За последнюю неделю Беларусь транспортировала на территорию России не менее 67 танков Т-72А и 28 грузовых автомобилей "Урал".

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: По информации мониторинговой группы, 14 октября в Могилевской области Беларуси замечено движение не менее 22 танков Т-72А, которые направлялись в сторону города Орша, расположенного у границы с РФ. 

Дословно: "Режим Лукашенко передал РФ еще минимум 22 танка. Не исключено, что количество танков, которые вывезли на этот раз, может быть больше. Таким образом, только за последнюю неделю режим Лукашенко передал РФ уже не менее 67 танков Т-72А и не менее 28 грузовиков "Урал"".

Больше деталей: "Беларускі Гаюн" отмечает, что, вероятно, техника была снята с хранения с 969-й базы резерва танков в Минской области и перевозилась на ветке Осиповичи-Могилев-Орша-РФ.

Предыдущие эшелоны, как утверждает мониторинговая группа, были направлены на железнодорожные станции в Ростовской области и далее на Донбасс.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияБеларусьоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоСБУ: на деоккупированной Херсонщине нашли российскую "военную форму" на детей

Маск: Россия пытается убить Starlink 

Эксперты объяснили, почему Путин объявил об окончании "частичной мобилизации"

Враг атакует Запорожье дронами-камикадзе – горсовет

Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности – Зеленский

Сотрудница ФСБ и "вагнеровец" попросили убежище во Франции и дают показания – СМИ

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

Росcия
На Западе разрабатывают "антипанические" планы на случай, если РФ применит ядерное оружие – СМИ
Оккупанты требуют от работников ЗАЭС подписать договоры с "Росатомом" – СМИ
Россия потеряла 6000 единиц техники и не успевает пополнить боеприпасы - отчет правительства США
Последние новости
12:23
В Киеве оплачивать проезд в наземном транспорте теперь можно банковской карточкой
12:06
На Киевщине в субботу могут быть слышны звуки взрывов - ОВА
12:00
Упал потолок после попадания ракеты: медики спасли 14-летнего мальчика из Лимана
11:47
В России усилили охрану военкоматов
11:41
Зeленський поблагодарил Байдена за "замечательный подарок ко Дню защитников и защитниц"
11:37
В России заканчивается критически важная микроэлектроника для ВПК - США
11:08
Саудовская Аравия выделит $400 млн на гуманитарную помощь для Украины
11:07
фотоСБУ: на деоккупированной Херсонщине нашли российскую "военную форму" на детей
11:00
Сколько пар поженились в День защитников и защитниц – рассказали в Минюсте
10:48
Маск: Россия пытается убить Starlink 
Все новости...