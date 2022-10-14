Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко за неделю передал Путину более полусотни танков – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 14 октября 2022, 21:57
Лукашенко за неделю передал Путину более полусотни танков – СМИ
Т-72, фото из Википедии

За последнюю неделю Беларусь транспортировала на территорию России не менее 67 танков Т-72А и 28 грузовых автомобилей "Урал".

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: По информации мониторинговой группы, 14 октября в Могилевской области Беларуси замечено движение не менее 22 танков Т-72А, которые направлялись в сторону города Орша, расположенного у границы с РФ. 

Реклама:

Дословно: "Режим Лукашенко передал РФ еще минимум 22 танка. Не исключено, что количество танков, которые вывезли на этот раз, может быть больше. Таким образом, только за последнюю неделю режим Лукашенко передал РФ уже не менее 67 танков Т-72А и не менее 28 грузовиков "Урал"".

Больше деталей: "Беларускі Гаюн" отмечает, что, вероятно, техника была снята с хранения с 969-й базы резерва танков в Минской области и перевозилась на ветке Осиповичи-Могилев-Орша-РФ.

Предыдущие эшелоны, как утверждает мониторинговая группа, были направлены на железнодорожные станции в Ростовской области и далее на Донбасс.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcияБеларусьоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
Все новости...
Реклама: