Співробітниця ФСБ і "вагнерівець" попросили притулок у Франції і дають свідчення – ЗМІ

Співробітниця ФСБ і член ПВК "Вагнера" попросили політичний притулок у Франції і дають свідчення для розслідування воєнних злочинів Росії, зокрема в Україні, а ЗМІ готують матеріал за свідченнями одного з них.

Джерело: The Insider з посиланням на главу проекту Gulagu.net та правозахисника Володимира Осєчкіна

Пряма мова: "Одна людина має відношення до роботи штабу і команди Пригожина, друга – співробітниця ФСБ. Обидва опинилися в одному літаку і обидва надіслали, згідно з правилами, свої посадкові талони. Тому, побачивши майже ідентичні посадкові з однаковими відмітками, ми вирішили, що двоє різних людей відправили нам один квиток, потім придивилися і з'ясували, що один сидить у 28-му ряду, другий - у 29-му.

Обидва синхронно пішли просити політичний притулок і міжнародний захист, це виглядало дуже дивно – кожен із них вирішив, що другий тут по його душу. У французької поліції та служби безпеки аеропорту теж виникли підозри, ситуація нестандартна".

Деталі: За словами правозахисника, зараз обидва дають свідчення про воєнні злочини, а один із великих зарубіжних телеканалів робить матеріал за свідченнями одного з них.

"Можу сказати, що вони (свідчення - ред.) стосуються того, як було створено ПВК "Вагнера" при Міноборони РФ, при ГРУ, як держава створила систему фінансування і постачання у ПВК і як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України, безпосередньо в Луганській області", – стверджує він.

У співробітниці ФСБ є, за його словами, "досить серйозний інсайд", пов'язаний із документообігом. Зокрема, буде опубліковано інформацію про вторгнення в Україну і "процеси, що відбуваються останнім часом по лінії департаменту контррозвідки і Міноборони".

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Він додав, що, ймовірно, співробітниця ФСБ і "вагнерівець" отримали політичний притулок, оскільки їхньому життю загрожувала небезпека: "Коли члени путінської системи виходять із неї, вони стають ворогами системи. За останні місяці вже кілька співробітників спецслужб змогли виїхати з Росії і попросити притулку. Вони теж дають свідчення, як додав Осєчкін.