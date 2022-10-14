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Сотрудница ФСБ и "вагнеровец" попросили убежище во Франции и дают показания – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 14 октября 2022, 23:00
Сотрудница ФСБ и вагнеровец попросили убежище во Франции и дают показания – СМИ
Иллюстративное фото из The Insider

Сотрудница ФСБ и член ЧВК "Вагнера запросили политическое убежище у Франции и дают показания для расследования военных преступлений России, в том числе в Украине, а СМИ готовят материал по показаниям одного из них.

Источник: The Insider со ссылкой на главу проекта Gulagu.net и правозащитника Владимира Осечкина

Прямая речь: "Один человек имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая – сотрудница ФСБ. Оба оказались в одном самолете и оба прислали, согласно правилам, свои посадочные талоны. Поэтому, увидев почти идентичные посадочные с одинаковыми отметками, мы решили, что два разных человека отправили нам один билет, потом пригляделись и выяснили, что один сидит в 28 ряду, второй – в 29-м. 

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Оба синхронно пошли запрашивать политическое убежище и международную защиту, это выглядело очень странно – каждый из них решил, что второй здесь по его душу. У французской полиции и службы безопасности аэропорта тоже возникли подозрения, ситуация нестандартная".

Детали: По словам правозащитника, сейчас оба дают показания про военные преступления, а один из крупных зарубежных телеканалов делает материал по показаниям одного из них.

"Могу сказать, что они (показания - ред.) касаются того, как было создано ЧВК Вагнера при Минобороны РФ, при ГРУ, как государство создало систему финансирования и снабжения ЧВК и как эти секретные подразделения участвовали в диверсионной работе на востоке Украины, непосредственно в Луганской области", – утверждает он. 

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У сотрудницы ФСБ есть, по его словам, "достаточно серьезный инсайд", связанный с документооборотом. В частности, будет опубликована информация о вторжении в Украину и "происходящих в последнее время процессах по линии департамента контрразведки и Минобороны"

Он добавил, что, вероятно, сотрудница ФСБ и "вагнеровец" получили политическое убежище, так как из жизням грозила опасность: "Когда члены путинской системы выходят из нее, они становятся врагами системы.

За последние месяцы уже несколько сотрудников спецслужб смогли выехать из России и попросить убежище. Они тоже дают показания, как добавил Осечкин.

Темы: ВагнерФСБвоенные преступленияРосcия
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