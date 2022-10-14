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Південна Корея вперше за п’ять років запровадила санкції проти КНДР через запуски ракет

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 23:01

Південна Корея в п’ятницю вперше з 2017 року оголосила про запровадження нових односторонніх санкцій проти Північної Кореї на знак протесту проти її все активніших ракетних випробувань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NK News.

Як повідомили в міністерстві закордонних справ Південної Кореї, санкції спрямовані на придушення збройних програм КНДР і охоплюють 15 фізичних та 16 юридичних осіб, які вже підпадають під чинні санкції США та ООН.

Підсанкційні особи, як стверджується, "сприяли розробці Північною Кореєю ядерної зброї і ракет" і допомагали їй у спробах уникнути санкцій, а також допомагали розробляти зброю масового знищення шляхом контрабанди нафти та інших матеріалів.

"Наш уряд рішуче засуджує Північну Корею за те, що вона нещодавно порушила питання про можливість застосування тактичної ядерної зброї проти Республіки Корея, а також за проведення ракетних провокацій, що йдуть одна за одною з безпрецедентною частотою", – зазначили в південнокорейському МЗС.

Востаннє Південна Корея вводила односторонні санкції проти Північної Кореї 10 грудня 2017 року за попередньої адміністрації Мун Чже Іна.

В останні тижні Північна Корея суттєво збільшила кількість ракетних випробувань, назвавши їх реакцією на спільні військові навчання Південної Кореї та США. У Вашингтоні вважають, що КНДР готується до чергового – першого з 2017 року випробування ядерної зброї.

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Теми: санкціїПівденна КореяКНДР
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