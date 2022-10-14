Южная Корея впервые за пять лет ввела санкции против КНДР из-за запусков ракет

Южная Корея в пятницу впервые с 2017 года объявила о введении новых односторонних санкций против Северной Кореи в знак протеста против ее все более активных ракетных испытаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NK News.

Как сообщили в министерстве иностранных дел Южной Кореи, санкции направлены на подавление вооруженных программ КНДР и охватывают 15 физических и 16 юридических лиц, которые уже подпадают под действующие санкции США и ООН.

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Подсанкционные лица, как утверждается, "способствовали разработке Северной Кореей ядерного оружия и ракет" и помогали ей в попытках избежать санкций, а также помогали разрабатывать оружие массового уничтожения путем контрабанды нефти и других материалов.

"Наше правительство решительно осуждает Северную Корею за то, что она недавно подняла вопрос о возможности применения тактического ядерного оружия против Республики Корея, а также за проведение ракетных провокаций, следующих одна за другой с беспрецедентной частотой", - отметили в южнокорейском МИД.

Последний раз Южная Корея вводила односторонние санкции против Северной Кореи 10 декабря 2017 года при предыдущей администрации Мун Чжэ Ина.

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В последние недели Северная Корея существенно увеличила количество ракетных испытаний, назвав их реакцией на совместные военные учения Южной Кореи и США. В Вашингтоне считают, что КНДР готовится к очередному - первому с 2017 года испытанию ядерного оружия.