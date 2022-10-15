Мобілізовані із Саратовської області майже тиждень живуть у потягах – росЗМІ

Російських військових, яких нібито мали відправити на "заняття з тактики" в Криму, везуть на війну в Україні та утримують у потягах майже тиждень.

Джерело: російське видання "Важные истории"

Дослівно: "Всупереч обіцянкам саратовського губернатора щонайменше частина з них замість "занять із тактики" в Криму їде в бік фронту".

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Пряма мова мобілізованого росіянина Олексія: "Води немає, задихалися тут три доби, вперше сьогодні випустили. Причому в поїзді ми з понеділка, останні два дні ми нікуди не їдемо, просто стоїмо тут під замком на якійсь станції".

Деталі: Видання уточнює, що Олексій – житель Саратова. Він, як і ще кілька сотень його земляків, був мобілізований наприкінці вересня. Їх розселили в піонертабори, де вони провели півтора тижні на так званому "бойовому злагодженні".

"Першого тижня вони взагалі нікуди звідти не виїжджали, – розповідає Юлія, дружина одного з мобілізованих, які жили в таборі "Берізка" разом з Олексієм. – У другий було кілька виїздів, але стріляли вони тільки один раз. І один раз покидали гранати перед візитом до них Романа Бусургіна, нашого губернатора. А перед відправленням вони, наприклад, просто стояли на плацу з 9 ранку до 6 вечора".

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Слова Юлії підтверджують й інші співрозмовники видання. Навчання було номінальне, при тому що для декого ці стрільби були першими – і єдиними – у житті.

"Там багато хлопців, які до цього в армії зовсім жодного разу не стріляли і не мають військово-облікової спеціальності "мотострілок", а їх якраз усіх у ці мотострілки і зарахували. Тут, у Саратові, теж стріляли один-два рази. Вони абсолютно не підготовлені, ніякого злагодження у них, вважай, не було", -– розповідає Людмила, чий друг також пройшов мобілізаційне навчання по-саратовськи.

Після цього мобілізованих завантажили в потяги і 10 жовтня відправили в Херсонську область.

Саратовцям не видали ні касок, ні бронежилетів, ні зброї.

"Видали одяг, взуття, протигаз, саперні лопатки. Ось, загалом, і все, – каже Олексій. – Ще щось ми самі купували, за свої гроші: спальники там, пінки, зимові берци. У нас немає ні засобів захисту, ні зброї. У нас, он, командири ходять по потязі, збирають із нас гроші на дизель-генератори і лопати. Хто скільки може скинутися, стільки й даємо, нам же без них потім гірше буде".

Відправлення нетренованих і беззбройних бійців на фронт викликало невдоволення їхніх родичів. Через скандал, що піднявся в соцмережах, у ситуацію довелося втрутитися губернатору Саратовської області Бусургіну. Він запевнив, що мобілізовані саратовці спрямовані "на подальше бойове злагодження".

"Хлопці зараз перебувають на території Республіки Крим. З ними проводитимуть заняття з тактики ведення бою в різних умовах, – написав Бусургін у соцмережах у четвер. – Зброя і бронезахист Міністерством оборони їм зараз доставляється".

Не доїхавши до Херсона, поїзди дійсно зупинилися в Криму – у Красноперекопську. Один потяг, як і раніше, стоїть там, проте інший, за словами мобілізованих, які перебувають у ньому, у п'ятницю вранці знову рушив і поїхав в Україну, у бік лінії фронту.

У п'ятницю ж туди пройшов і третій ешелон із саратовцями, що вирушив із Саратова на два дні пізніше від інших, 12 жовтня, – єдиний, у якому в солдатів є зброя і засоби захисту.

"Зброя, кажуть, окремо від них їде. А ось щодо броніків нам одразу сказали: "Не чекайте". І я не думаю, що вони так швидко знайшлися. Добре хоч каска в нього своя є, родич-військовий йому віддав, – розповідає Вікторія, чий чоловік перебуває в одному з неекіпірованих поїздів. – Їм сказали, що везуть уже "на місце постійної дислокації". Я сумніваюся, що там, в Україні, де бойові дії, у них буде якийсь тренувальний табір. А вони ж узагалі нічого не знають! Мені незрозуміло, як вони там такі виживати будуть".