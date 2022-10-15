Мобилизованные из Саратовской области почти неделю живут в поездах – росСМИ

Российских военных, которых якобы должны были отправить на "занятия по тактике" в Крым, везут на войну в Украину и удерживают в поездах почти неделю.

Источник: российское издание "Важные истории"

Дословно: "Вопреки обещаниям саратовского губернатора, по меньшей мере, часть из них вместо "занятий по тактике" в Крыму едет в сторону фронта".

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Прямая речь мобилизованного россиянина Алексея: "Воды нет, задыхались тут трое суток, впервые сегодня выпустили. Причем в поезде мы с понедельника, последние два дня мы никуда не едем, просто стоим здесь под замком на какой-то станции".

Детали: Издание уточняет, что Алексей – житель Саратова. Он, как и еще несколько сотен его земляков, был мобилизован в конце сентября. Их расселили в пионерлагеря, где они провели полторы недели на так называемом "боевом слаживании".

"Первую неделю они вообще никуда оттуда не выезжали, – рассказывает Юлия, жена одного из мобилизованных, которые жили в лагере "Березка" вместе с Алексеем. – Во вторую было несколько выездов, но стреляли они только один раз. И один раз бросали гранаты перед визитом к ним Романа Бусургина, нашего губернатора. А перед отправкой они, например, просто стояли на плацу с 9 утра до 6 вечера".

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Слова Юлии подтверждают и другие собеседники издания. Обучение было номинальное, при том, что для некоторых эти стрельбы были первыми – и единственными – в жизни.

"Там много ребят, которые до этого в армии совсем ни разу не стреляли и не имеют военно-учетной специальности "мотострелок", а их как раз всех в эти мотострелки и зачислили. Здесь, в Саратове, тоже стреляли один-два раза. Они абсолютно не подготовлены, никакого слаживания у них, считай, не было", – рассказывает Людмила, чей друг также прошел мобилизационное обучение по-саратовски.

После этого мобилизованных погрузили в поезда и 10 октября отправили в Херсонскую область.

Саратовцам не выдали ни касок, ни бронежилетов, ни оружия.

"Выдали одежду, обувь, противогаз, саперные лопатки. Вот, в общем, и все, – говорит Алексей, – Еще что-то мы сами покупали, за свои деньги: спальники там, пенки, зимние берцы. У нас нет ни средств защиты, ни оружия. У нас, вон, командиры ходят по поезду, собирают с нас деньги на дизель-генераторы и лопаты. Кто сколько может скинуться, столько и даем, нам же без них потом хуже будет".

Отправка нетренированных и безоружных бойцов на фронт вызвала недовольство их родственников. Из-за скандала, поднявшегося в соцсетях, в ситуацию пришлось вмешаться губернатору Саратовской области Бусургину. Он заверил, что мобилизованные саратовцы направлены "на дальнейшее боевое слаживание".

"Ребята сейчас находятся на территории Республики Крым. С ними будут проводить занятия по тактике ведения боя в различных условиях, - написал Бусургин в соцсетях в четверг, – Оружие и бронезащита Министерством обороны им сейчас доставляется".

Не доехав до Херсона, поезда действительно остановились в Крыму – в Красноперекопске. Один поезд по-прежнему стоит там, однако другой, по словам находящихся в нем мобилизованных, в пятницу утром снова тронулся и поехал в Украину, в сторону линии фронта.

В пятницу же туда прошел и третий эшелон с саратовцами, отправившийся из Саратова на два дня позже других, 12 октября, – единственный, в котором у солдат есть оружие и средства защиты.

"Оружие, говорят, отдельно от них едет. А вот по поводу броников нам сразу сказали: "Не ждите". И я не думаю, что они так быстро нашлись. Хорошо хоть каска у него своя есть, родственник-военный ему отдал, – рассказывает Виктория, чей муж находится в одном из неэкипированных поездов, – Им сказали, что везут уже "на место постоянной дислокации". Я сомневаюсь, что там, в Украине, где боевые действия, у них будет какой-то тренировочный лагерь. А они же вообще ничего не знают! Мне непонятно, как они там такие выживать будут".