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Ворог атакує Запоріжжя дронами-камікадзе – міськрада

Ольга Глущенко Субота, 15 жовтня 2022, 00:56
Ворог атакує Запоріжжя дронами-камікадзе – міськрада
скриншот

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що росіяни атакували місто дронами-камікадзе, завдавши ушкоджень об’єктам інфраструктури.

Джерело: Куртєв у Telegram

Пряма мова: "Ворог підступно атакує Запоріжжя дронами-камікадзе".

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Деталі: Куртєв уточнив, що внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури. На місці прильоту сталася пожежа.

Він додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Теми: Запоріжжявійна
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