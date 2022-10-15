Ворог атакує Запоріжжя дронами-камікадзе – міськрада
Субота, 15 жовтня 2022, 00:56
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що росіяни атакували місто дронами-камікадзе, завдавши ушкоджень об’єктам інфраструктури.
Джерело: Куртєв у Telegram
Пряма мова: "Ворог підступно атакує Запоріжжя дронами-камікадзе".
Деталі: Куртєв уточнив, що внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури. На місці прильоту сталася пожежа.
Він додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.
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