Враг атакует Запорожье дронами-камикадзе – горсовет
Суббота, 15 октября 2022, 00:56
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что россияне атаковали город дронами-камикадзе, нанеся повреждения объектам инфраструктуры.
Источник: Куртев в Telegram
Прямая речь: "Враг коварно атакует Запорожье дронами-камикадзе".
Детали: Куртев уточнил, что в результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте прилета произошел пожар.
Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.
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