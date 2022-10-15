Враг атакует Запорожье дронами-камикадзе – горсовет

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что россияне атаковали город дронами-камикадзе, нанеся повреждения объектам инфраструктуры.

Источник: Куртев в Telegram

Прямая речь: "Враг коварно атакует Запорожье дронами-камикадзе".

Детали: Куртев уточнил, что в результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте прилета произошел пожар.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.