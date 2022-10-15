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На Сумщині підірвався комбайн – Живицький

Ольга Глущенко Субота, 15 жовтня 2022, 01:38

У Сумській області під час сільськогосподарських робіт підірвався комбайн.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "О пів на другу дня, поблизу с. Славгород, Краснопільської громади під час проведення сільськогосподарських робіт підірвався комбайн.

Аграрій – живий та неушкоджений, комбайн – пошкоджений".

Деталі: Крім того, Живицький  повідомив, що близько 15 години ворог випустив 4 міни по території Глухівської громади. Обійшлося без жертв та руйнувань.

 

Теми: Сумська областьвійна
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