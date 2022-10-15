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На Сумщине подорвался комбайн – Живицкий

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 октября 2022, 01:38

В Сумской области во время сельскохозяйственных работ подорвался комбайн.

Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "В половине второго дня, вблизи с. Славгород, Краснопольской общины во время проведения сельскохозяйственных работ подорвался комбайн.

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Аграрий - живой и невредимый, комбайн – поврежден".

Детали: Кроме того, Живицкий сообщил, что около 15 часов враг выпустил 4 мины по территории Глуховской громады. Обошлось без жертв и разрушений.

 

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Темы: Сумская областьвойна
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