На Сумщине подорвался комбайн – Живицкий
Суббота, 15 октября 2022, 01:38
В Сумской области во время сельскохозяйственных работ подорвался комбайн.
Источник: председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "В половине второго дня, вблизи с. Славгород, Краснопольской общины во время проведения сельскохозяйственных работ подорвался комбайн.
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Аграрий - живой и невредимый, комбайн – поврежден".
Детали: Кроме того, Живицкий сообщил, что около 15 часов враг выпустил 4 мины по территории Глуховской громады. Обошлось без жертв и разрушений.
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