Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн
Субота, 15 жовтня 2022, 01:50
Президент Штатів Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 725 мільйонів доларів.
Джерело: Білий дім
Деталі: Байден підписав указ, яким скерував 725 мільйонів доларів військової допомоги Україні.
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Виділені кошти будуть спрямовані на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та надання військової освіти і підготовки.
Нагадаємо: У Білому домі вже запевнили, що працюють над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.
Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.
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