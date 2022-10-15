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Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн

Ольга Глущенко Субота, 15 жовтня 2022, 01:50
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн
Джо Байден, фото Getty Images

Президент Штатів Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 725 мільйонів доларів.

Джерело: Білий дім

Деталі: Байден підписав указ, яким скерував 725 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

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Виділені кошти будуть спрямовані на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та надання військової освіти і підготовки.

Нагадаємо: У Білому домі вже запевнили, що працюють над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.

Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.

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Теми: СШАБайденвійнаУкраїна
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