Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн

Президент Штатов Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов.

Источник: Белый дом

Детали: Байден подписал указ, которым направил 725 миллионов долларов военной помощи Украине.

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Выделенные средства будут направлены на предметы оборонного назначения, услуги Министерства обороны и предоставление военного образования и подготовки.

Напомним: В Белом доме уже заверили, что работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.