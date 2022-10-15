Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 октября 2022, 01:50
Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн
Джо Байден, фото Getty Images

Президент Штатов Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов.

Источник: Белый дом

Детали: Байден подписал указ, которым направил 725 миллионов долларов военной помощи Украине.

Реклама:

Выделенные средства будут направлены на предметы оборонного назначения, услуги Министерства обороны и предоставление военного образования и подготовки.

Напомним: В Белом доме уже заверили, что работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАБайденвойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
США
СМИ: Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за вертолетов
Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко
ТикТок-блогерша и ее мать получили пожизненное за убийство двух мужчин
Последние новости
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
Все новости...
Реклама: