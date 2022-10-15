Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн
Суббота, 15 октября 2022, 01:50
Президент Штатов Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов.
Источник: Белый дом
Детали: Байден подписал указ, которым направил 725 миллионов долларов военной помощи Украине.
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Выделенные средства будут направлены на предметы оборонного назначения, услуги Министерства обороны и предоставление военного образования и подготовки.
Напомним: В Белом доме уже заверили, что работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.
Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.
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