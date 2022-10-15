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Вибух на шахті в Туреччині: кількість жертв зросла до 25 осіб

Ольга Глущенко Субота, 15 жовтня 2022, 03:50
Вибух на шахті в Туреччині: кількість жертв зросла до 25 осіб
фото: twitter ЄП

Внаслідок вибуху на вугільній шахті в Туреччині кількість жертв зросла до 25 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджи у Twitter

Пряма мова: "На жаль, кількість жертв у Бартіні сягнула 25 осіб. У нас є 11 поранених, які перебувають на лікуванні".

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Деталі: Міністр уточнив, що серед поранених 1 – у важкому стані, 4 пацієнти перебувають у реанімації. 1 пацієнт знаходиться на лікуванні у відділенні.

6 осіб санітарними літаками доправлено до опікових центрів.

Що передувало: Раніше Міністерство охорони здоров’я Туреччини повідомило, що щонайменше 20 шахтарів зазнали поранень унаслідок вибуху, ще як мінімум двоє – загинули.

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Теми: Туреччинашахти
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