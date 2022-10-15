Взрыв на шахте в Турции: количество жертв возросло до 25 человек

В результате взрыва на угольной шахте в Турции количество жертв возросло до 25 человек.

Источник: министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи в Twitter

Прямая речь: "К сожалению, количество жертв в Бартини достигло 25 человек. У нас есть 11 раненых, которые находятся на лечении".

Детали: Министр уточнил, что среди раненых 1 - в тяжелом состоянии, 4 пациента находятся в реанимации. 1 пациент находится на лечении в отделении.

6 человек санитарными самолетами доставлены в ожоговые центры.

Что предшествовало: Раньше Министерство здравоохранения Турции сообщило, что по меньшей мере 20 шахтеров получили ранения в результате взрыва, еще как минимум двое - погибли.