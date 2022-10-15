Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв на шахте в Турции: количество жертв возросло до 25 человек

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 октября 2022, 03:50
фото: twitter ЕП

В результате взрыва на угольной шахте в Турции количество жертв возросло до 25 человек.

Источник: министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи в Twitter

Прямая речь: "К сожалению, количество жертв в Бартини достигло 25 человек. У нас есть 11 раненых, которые находятся на лечении".

Детали: Министр уточнил, что среди раненых 1 - в тяжелом состоянии, 4 пациента находятся в реанимации. 1 пациент находится на лечении в отделении.

6 человек санитарными самолетами доставлены в ожоговые центры.

Что предшествовало: Раньше Министерство здравоохранения Турции сообщило, что по меньшей мере 20 шахтеров получили ранения в результате взрыва, еще как минимум двое - погибли.

Темы: Турцияшахты
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоВ Варшаве устроили "референдум" по "аннексии" посольства России

видеоПрогноз от ВСУ: оккупантов накроет "Буревій"

фото, видеоВ Беларусь прибывают эшелоны российских военных

фотоСБУ: на деоккупированной Херсонщине нашли российскую "военную форму" на детей

Маск: Россия пытается убить Starlink 

Эксперты объяснили, почему Путин объявил об окончании "частичной мобилизации"

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

Турция
Лукашенко хочет поговорить об Украине с Эрдоганом тет-а-тет
Парламент Турции поддержал законопроект о заключении за распространение "дезинформации"
ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ
Последние новости
18:12
Шольц хочет расширения ЕС: союз из 27, 30, 36 государств усилит влияние в мире
17:50
Кулеба о повестках для Schlumberger в РФ: надо уходить из России
17:42
Мэр Энергодара: Коллаборанты отправляют детей в РФ, но они могут не вернуться
17:32
Британцы, опасаясь отключений электроэнергии, скупают генераторы и фонари
17:04
фото, видеоВ Варшаве устроили "референдум" по "аннексии" посольства России
16:52
При аварии на шахте в Турции погибло более 40 человек: туда прибыл Эрдоган
16:51
На Херсонщине оккупанты похищают людей и вывозят имущество грузовиками – полиция
16:50
СБУ установила личности и адреса еще 30 коллаборантов на оккупированной Луганщине
16:27
Киевлян призывают сократить использование электроэнергии на 35-40%
16:10
фотоПод Белгородом горит нефтебаза
Все новости...