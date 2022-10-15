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На півдні авіація завдала 13 ударів по позиціях ворога – командування

Ольга Глущенко Субота, 15 жовтня 2022, 05:07
ілюстративне фото Повітряних сил

На захисті південних рубежів українські військові 13 вдарили з неба по позиціях ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії активізував повітряну розвідку, зокрема в Баштанському та Бериславському районах.

Реактивними системами залпового вогню "Град" та "Ураган" надвечір випущено з десяток снарядів по Марганцю та Добрій Надії, що на Нікопольщині в Днвпропетровській області. Масштаби пошкоджень уточнюються, попередньо люди не постраждали.

Штурмовою та армійською авіацією 6 разів атаковано напрямок Давидова Броду".

Деталі: Українська авіація завдала 13 ударів у відповідь, в тому числі по опорних пунктах, місцях зосередження живої сили, озброєння та техніки, зокрема, по позиціях протиповітряної оборони, по пунктах управління і збереження боєзапасу.

Підтверджені втрати противника складають 18 загарбників, 2 самохідні гаубиці "Мста-С", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 1 самохідна гармата 203 калібру "Піон", 4 одиниці авто-бронетехніки, 1 склад із боєприпасами у Бериславському районі.

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Пошкоджено ще 3 самохідні гаубиці "Мста-С", ще 1 "Град", 1 крупнокаліберну гармату "Гіацинт-Б", 1 танк та іншу броньовану техніку.

В деокупованих населених пунктах Херсонщини продовжуються стабілізаційні заходи, в ході яких були виявлені арсенали зброї окупаційних військ.

Це, зокрема, понад пів тисячі артилерійських снарядів, боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган", більше ста протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.

Тим часом на окупованих територіях росіяни посилюють перевірки на блокпостах, фільтраційні заходи стали жорсткіші – ретельно перевіряють вміст телефонів та інших гаджетів, проводять детальний обшук автівок, особистих речей, вдираються в будинки.

У Скадовському та Херсонському районах районі окупанти викрали двох людей за проукраїнську позицію.

В центрі Херсона окупанти з одного з офісів викрали спецодяг, взуття і гроші.

У Бериславському районі з території сільськогосподарського підприємства викрали техніку, лабораторні прилади, побутову та оргтехніку, інше майно.

Всі факти злочинів навіть на окупованій території ретельно фіксуються і будуть розслідувані правоохоронними органами України, передані до міжнародних правових інституцій.

Корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі складається з 12 кораблів та катерів, які вже звично маневрують поблизу Криму, ховаючись від шторму та нашої зброї за мисом Тарханкут. Напоготові 3 ракетоносії, серед яких один підводний, споряджені частково використаним запасом "Калібрів" у кількості 12 штук.

Теми: Збройні силивійна
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