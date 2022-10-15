На юге авиация нанесла 13 ударов по позициям врага – командование

На защите южных рубежей украинские военные 13 раз ударили с неба по позициям врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активизировал воздушную разведку, в частности в Баштанском и Бериславском районах.

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Реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган" вечером выпущено с десяток снарядов по Марганцу и Доброй Надежде, что на Никопольщине в Днвпропетровской области. Масштабы повреждений уточняются, предварительно люди не пострадали.

Штурмовой и армейской авиацией 6 раз атаковано направление Давыдова Брода".

Детали: Украинская авиация нанесла 13 ответных ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности, по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранения боезапаса.

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Подтвержденные потери противника составляют 18 захватчиков, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 1 самоходная пушка 203 калибра "Пион", 4 единицы авто-бронетехники, 1 склад с боеприпасами в Бериславском районе.

Повреждены еще 3 самоходные гаубицы "Мста-С", еще 1 "Град", 1 крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б", 1 танк и другая бронированная техника.

В деоккупированных населенных пунктах Херсонщины продолжаются стабилизационные мероприятия, в ходе которых были обнаружены арсеналы оружия оккупационных войск.

Это, в частности, более полутысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", более ста противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

Тем временем на оккупированных территориях россияне усиливают проверки на блокпостах, фильтрационные меры стали жестче - тщательно проверяют содержимое телефонов и других гаджетов, проводят детальный обыск автомобилей, личных вещей, врываются в дома.

В Скадовском и Херсонском районах районе оккупанты похитили двух человек за проукраинскую позицию.

В центре Херсона оккупанты из одного из офисов похитили спецодежду, обувь и деньги.

В Бериславском районе с территории сельскохозяйственного предприятия похитили технику, лабораторные приборы, бытовую и оргтехнику, другое имущество.

Все факты преступлений даже на оккупированной территории тщательно фиксируются и будут расследованы правоохранительными органами Украины, переданы в международные правовые институты.

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море состоит из 12 кораблей и катеров, которые уже привычно маневрируют вблизи Крыма, прячась от шторма и нашего оружия за мысом Тарханкут. Наготове 3 ракетоносителя, среди которых один подводный, снаряженные частично использованным запасом "Калибров" в количестве 12 штук.