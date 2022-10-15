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ЗСУ уразили 4 пункти управління і 15 районів зосередження ворога – зведення

Ольга Глущенко Субота, 15 жовтня 2022, 07:02
ЗСУ уразили 4 пункти управління і 15 районів зосередження ворога – зведення
фото: Генштаб

За добу 14 жовтня українські воїни відбили ворожі атаки на Донбасі, а також уразили чотири пункти управління, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам.

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Для своїх злочинів противник продовжує використовувати крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

За минулу добу, окупанти завдали шість ракетних та тридцять авіаційних ударів, здійснили сорок вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

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На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з реактивної артилерії, в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області. Також окупанти проводили розвідку в районі населеного пункту Блешня Чернігівської області з використанням БпЛА, який вдалося збити;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Вовчанські Хутори, Стариця та Дворічне;
  • на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Греківка, Григорівка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Надія, Нововодяне, Ольгівка, Першотравневе, Роздолівка, Табаївка, Терни та Ямполівка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Одрадівка, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське, Мар’їнка та Красногорівка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад двадцять районів населених пунктів. Серед них - Велика Новосілка, Времівка, Золота Нива, Вугледар, Павлівка, Микільське та Новоданилівка;
  • на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу і техніки противника за попередні дні у Запорізькій області.

Так, у результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак уражено близько 100 окупантів. Серед них – понад 25 щойно мобілізованих. У районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала близько тридцяти ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили дев’ять БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,  дванадцять складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та двадцять інших важливих цілей.

Теми: Збройні силивійна
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