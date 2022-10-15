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ВСУ поразили 4 пункта управления и 15 районов сосредоточения врага – сводка

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 октября 2022, 07:02
фото: Генштаб

За сутки 14 октября украинские воины отбили вражеские атаки на Донбассе, а также поразили четыре пункта управления, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. За прошедшие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане Харькова, Константиновки, Соледара, Бахмута, Чумаков, Лебединского, Запорожья, Давыдового Брода и Мирного. Днепропетровская область и город Очаков подверглись ударам иранских ударных БпЛА. Шесть из девяти удалось сбить нашим защитникам.

Для своих преступлений противник продолжает использовать крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

За минувшие сутки, оккупанты нанесли шесть ракетных и тридцать авиационных ударов, совершили сорок восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

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  • на Северском направлении - из реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области. Также оккупанты проводили разведку в районе населенного пункта Блешня Черниговской области с использованием БпЛА, который удалось сбить;
  • на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Волчанские Хутора, Старица и Двуречное;
  • на Краматорском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Вишневое, Грековка, Григорьевка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Надежда, Нововодяное, Ольговка, Першотравневое, Роздоловка, Табаевка, Терны и Ямполовка;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Одрадовка, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское, Марьинка и Красногоровка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более двадцати районов населенных пунктов. Среди них - Великая Новоселка, Временка, Золотая Нива, Угледар, Павловка, Никольское и Новоданиловка;
  • на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за предыдущие дни в Запорожской области.

Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Раздоры и Токмак поражено около 100 оккупантов. Среди них - более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожено 4 комплекса С-300.

Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов Берестовое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спирное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около тридцати ударов. Подтверждено поражение двадцати пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили девять БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, двенадцать складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и двадцать других важных целей.

Темы: Вооруженные силывойна
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