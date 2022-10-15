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У Нікополь прилетіло понад 50 ворожих снарядів, поранено двох людей

Ольга Глущенко Субота, 15 жовтня 2022, 07:46
У Нікополь прилетіло понад 50 ворожих снарядів, поранено двох людей
наслідки обстрілів, фото: telegram Резніченка

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину, поранили двох людей.

Джерело: Резніченко у Telegram

Деталі: Росіяни били  з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.

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У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранені двоє людей – 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості.

У місті побито понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі.

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Теми: НікопольДніпропетровська областьобстрілвійна
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