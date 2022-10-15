В Никополь прилетело более 50 вражеских снарядов, ранены два человека
Суббота, 15 октября 2022, 07:46
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что россияне всю ночь терроризировали Никопольщину, ранили двух человек.
Источник: Резниченко в Telegram
Детали: Россияне били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской.
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В ночной Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранены два человека - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Их состояние средней тяжести.
В городе побито более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.
В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах люди не пострадали. Повреждено промышленное предприятие и дома.
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