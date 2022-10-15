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В Никополь прилетело более 50 вражеских снарядов, ранены два человека

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 октября 2022, 07:46
последствия обстрелов, фото: telegram Резниченко

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что россияне всю ночь терроризировали Никопольщину, ранили двух человек.

Источник: Резниченко в Telegram

Детали: Россияне били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской.

В ночной Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранены два человека - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Их состояние средней тяжести.

В городе побито более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах люди не пострадали. Повреждено промышленное предприятие и дома.

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрелвойна
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