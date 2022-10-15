Смертність поранених російських військових перевищує 50% – штаб

Через низьку якість медичної допомоги і небажання російського командування евакуйовувати тяжко поранених в Росію смертність серед них перевищує 50%.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: У штабі повідомляють, що за наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях України надходить велика кількість поранених.

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Так, в одну з лікарень міста Донецька, за цей тиждень надійшло близько 100 поранених.

В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць.

"Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%", – зазначають у штабі.