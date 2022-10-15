Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Смертность раненых российских военных превышает 50% – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 октября 2022, 07:58
фото: Генштаб

Из-за низкого качества медицинской помощи и нежелания российского командования эвакуировать тяжело раненых в Россию смертность среди них превышает 50%.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В штабе сообщают, что по имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях Украины поступает большое количество раненых.

Так, в одну из больниц города Донецка, за эту неделю поступило около 100 раненых.

В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест.

"Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России, смертность среди них превышает 50%", - отмечают в штабе.

Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Маск передумал прекращать финансирование Starlink в Украине

Российским мобилизованным не хватает одежды, прибыли частично в гражданской - Генштаб

Шольц хочет расширения ЕС: союз из 27, 30, 36 государств усилит влияние в мире

фото, видеоВ Варшаве устроили "референдум" по "аннексии" посольства России

видеоПрогноз от ВСУ: оккупантов накроет "Буревій"

фотоСБУ: на деоккупированной Херсонщине нашли российскую "военную форму" на детей

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

Последние новости
21:25
Маск передумал прекращать финансирование Starlink в Украине
21:01
Россия потеряла почти 65 тысяч убитыми, но и 100 не заставят задуматься - Зеленский
20:38
Украинцы собрали на "Ловцов Шахедов" 150 миллионов менее чем за двое суток
20:22
В Киеве пока не будут отключать электроэнергию, ситуацию стабилизировали
20:02
Мэр Будапешта: дешевого российского газа не существует, правительство ведет страну к проигрышу
19:35
Румыния выделила $1 млн на оборону Украины и Молдовы по программе НАТО
19:04
ВСУ отразили атаки на трех направлениях, авиация нанесла оккупантам 30 ударов – сводка Генштаба
18:55
В Польше возобновили прокачку нефти по поврежденной "Дружбе"
18:46
Российским мобилизованным не хватает одежды, прибыли частично в гражданской - Генштаб
18:30
Литва призвала союзников профинансировать работу Starlink в Украине
Все новости...