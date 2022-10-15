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Мобілізовані росіяни оснащені ще гірше, ніж сили РФ, які вже в Україні - британська розвідка

"Європейська правда"Субота, 15 жовтня 2022, 08:44

Мобілізовані росіяни погано оснащені через повсюдну корупцію у російській армії та змушені самостійно купувати за завищеними цінами бронежилети, які мали б їм видавати у рамках програми індивідуального екіпірування.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в суботу, повідомляє "Європейська правда"

Відзначається, що за останні два тижні в Україну було перекинуто контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження, стверджує британська розвідка, майже напевно нижчий, ніж і без того мізерне забезпечення раніше розгорнутих військ.

Багатьом резервістам, ймовірно, доведеться купувати власні бронежилети, зокрема сучасний бронежилет 6Б45, який мали б видавати бойовим підрозділам  у рамках програми індивідуального спорядження "Ратник".

Цей бронежилет продається у російських інтернет-магазинах за ціною 40 000 рублів (приблизно 640 доларів США) порівняно з приблизно 12 000 рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні.

"2020 року російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 000 комплектів бронежилетів "Ратник", чого достатньо для оснащення сил, дислокованих нині в Україні. Повсюдна корупція та погана логістика залишаються однією з основних причин поганої роботи військ Росії в Україні", - сказано у зведенні.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що за останні дні сили РФ просунулися до населених пунктів Опитне та Іванград біля Бахмута, однак інших населених пунктів, захоплених від початку липня росіянам, було мало, якщо вони взагалі були.

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Теми: Росіямобілізаціявійна
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