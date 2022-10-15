Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мобілізовані росіяни оснащені ще гірше, ніж сили РФ, які вже в Україні - британська розвідка

"Європейська правда"Субота, 15 жовтня 2022, 08:44

Мобілізовані росіяни погано оснащені через повсюдну корупцію у російській армії та змушені самостійно купувати за завищеними цінами бронежилети, які мали б їм видавати у рамках програми індивідуального екіпірування.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в суботу, повідомляє "Європейська правда"

Відзначається, що за останні два тижні в Україну було перекинуто контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження, стверджує британська розвідка, майже напевно нижчий, ніж і без того мізерне забезпечення раніше розгорнутих військ.

Реклама:

Багатьом резервістам, ймовірно, доведеться купувати власні бронежилети, зокрема сучасний бронежилет 6Б45, який мали б видавати бойовим підрозділам  у рамках програми індивідуального спорядження "Ратник".

Цей бронежилет продається у російських інтернет-магазинах за ціною 40 000 рублів (приблизно 640 доларів США) порівняно з приблизно 12 000 рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні.

"2020 року російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 000 комплектів бронежилетів "Ратник", чого достатньо для оснащення сил, дислокованих нині в Україні. Повсюдна корупція та погана логістика залишаються однією з основних причин поганої роботи військ Росії в Україні", - сказано у зведенні.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні британська розвідка повідомляла, що за останні дні сили РФ просунулися до населених пунктів Опитне та Іванград біля Бахмута, однак інших населених пунктів, захоплених від початку липня росіянам, було мало, якщо вони взагалі були.

Теми: Росіямобілізаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Росія
Над московським аеропортом "Внуково" закрили повітряний простір – росЗМІ
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: