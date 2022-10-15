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Мобилизованные россияне оснащены еще хуже, чем силы РФ, которые уже в Украине - британская разведка

"Европейская правда"Суббота, 15 октября 2022, 08:44

Мобилизованные россияне плохо оснащены из-за повсеместной коррупции в российской армии и вынуждены самостоятельно покупать по завышенным ценам бронежилеты, которые должны им выдавать в рамках программы индивидуальной экипировки.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в субботу, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что за последние две недели в Украину были перекинуты контингенты мобилизованных российских резервистов. Их средний уровень личного снаряжения, утверждает британская разведка, почти наверняка ниже,  чем и без того мизерное обеспечение ранее развернутых войск.

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Многим резервистам, вероятно, придется покупать собственные бронежилеты, в частности современный бронежилет 6Б45, который должны выдавать боевым подразделениям в рамках программы индивидуального снаряжения "Ратник".

Этот бронежилет продается в российских интернет-магазинах по цене 40 000 рублей (приблизительно 640 долларов США) по сравнению с примерно 12 000 рублей (примерно 190 долларов США) в апреле.

"В 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 000 комплектов бронежилеты "Ратник", чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных ныне в Украине. Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одной из основных причин плохой работы войск России в Украине", - сказано в сводке.

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Накануне британская разведка сообщала, что за последние дни силы РФ продвинулись в населенные пункты Опытное и Иванград у Бахмута, однако других населенных пунктов, захваченных с начала июля россиянам, было мало, если они вообще были.

Темы: Росcиямобилизациявойна
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