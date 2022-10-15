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ЗСУ влучили в базу окупантів у Мелітополі – мер

Роман ПетренкоСубота, 15 жовтня 2022, 09:05
ЗСУ влучили в базу окупантів у Мелітополі – мер
мапа федорова

Українські військові завдали удару по військовій базі росіян у Мелітополі ввечері 14 жовтня, повідомив мер міста Іван Федоров

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Просмажування русні у Мелітополі триває.

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Вчора (14 жовтня – ред.) ввечері було гучно в районі аеродрому: 4 потужні вибухи з подальшою детонацією.

За попередніми даними ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати".

Деталі: За словами мера, після вибухів російські військові вивозили звідти знищену техніку.

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Теми: МелітопольокупаціяобстрілРосія
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