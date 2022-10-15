ЗСУ влучили в базу окупантів у Мелітополі – мер
Субота, 15 жовтня 2022, 09:05
Українські військові завдали удару по військовій базі росіян у Мелітополі ввечері 14 жовтня, повідомив мер міста Іван Федоров
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Просмажування русні у Мелітополі триває.
Вчора (14 жовтня – ред.) ввечері було гучно в районі аеродрому: 4 потужні вибухи з подальшою детонацією.
За попередніми даними ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати".
Деталі: За словами мера, після вибухів російські військові вивозили звідти знищену техніку.