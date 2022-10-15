ВСУ попали в базу оккупантов в Мелитополе - мэр
Суббота, 15 октября 2022, 09:05
Украинские военные нанесли удар по военной базе россиян в Мелитополе вечером 14 октября, сообщил мэр города Иван Федоров
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Прожаривание русни в Мелитополе продолжается.
Вчера (14 октября - ред.) вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией.
По предварительным данным вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери".
Детали: По словам мэра, после взрывов российские военные вывозили оттуда уничтоженную технику.
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