Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ попали в базу оккупантов в Мелитополе - мэр

Роман ПетренкоСуббота, 15 октября 2022, 09:05
ВСУ попали в базу оккупантов в Мелитополе - мэр
карта федорова

Украинские военные нанесли удар по военной базе россиян в Мелитополе вечером 14 октября, сообщил мэр города Иван Федоров

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Прожаривание русни в Мелитополе продолжается.

Реклама:

Вчера (14 октября - ред.) вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией.

По предварительным данным вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери".

Детали: По словам мэра, после взрывов российские военные вывозили оттуда уничтоженную технику.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: МелитопольоккупацияобстрелРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
Все новости...
Реклама: